El Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández contabiliza cerca de 12,5 millones de pasajeros

El Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández registró un total de 12.402.145 pasajeros durante los siete primeros meses del año, un 9,6% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Los vuelos operados entre enero y julio sumaron un total de 78.259 movimientos, un 9,9% más respecto al año 2025.

El pasado mes de julio, el Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández registró un total de 2.341.007 pasajeros, lo que supone un incremento del 11,1%.

El mercado internacional continúa su senda ascendente con un crecimiento del 11,6%, con 2.088.344 pasajeros registrados. Por otra parte, el tráfico nacional registró 251.355 viajeros, un 7,4% más. Todo ello en relación al mismo periodo del año anterior.

Dentro del mercado internacional, Reino Unido encabezó el tráfico de julio con 734.000 viajeros; seguido de Alemania, con alrededor de 144.000; Polonia, con alrededor de 125.000; y Bélgica, con alrededor de 119.000.

En cuanto a los vuelos operados durante el mes de julio, se gestionaron un total de 14.281 movimientos, lo que implica un aumento del 11,3% respecto a las operaciones del mismo periodo en 2025.