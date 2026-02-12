El aeropuerto Alicante-Elche comienza en año sin abandonar la senda de récord que encadena trece meses consecutivos

El aeropuerto de El Altet de Elche ha comenzado este año 2026 registrando más de 1,1 millones de pasajeros, lo que supone casi un 5 % más que en el primer mes del pasado año.

El viajero internacional continúa siendo mayoritario en el Aeropuerto de Alicante-Elche ‘Miguel Hernández’, habiendo experimentado en enero un crecimiento del 6,6 % respecto a hace un año.

Dentro de ese mercado internacional, Reino Unido ha liderado el tráfico de enero con 288.107 viajeros. A continuación, se ha situado Países Bajos, con 82.474; Polonia, con 79.892; Bélgica, con 76.174; y 65.543, con Alemania.

Por su parte, el tráfico nacional ha experimentado un descenso de seis puntos.

Durante el mes de enero se han operado 7.521 vuelos, lo que conlleva 242 operaciones aeroportuarias diarias.

Ese volumen de vuelos ha aumentado un 6 % respecto a enero de 2025.