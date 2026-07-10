Adif licita por 4,6 millones las obras de supresión de otros dos pasos a nivel en Elche

Adif ha licitado las obras de supresión de dos pasos a nivel en la línea convencional El Reguerón-Alacant Terminal por un importe de 4,62 millones de euros, en la zona ubicada en el término municipal de la ciudad de Elche, Pla de Sant Josep.

La supresión de los dos pasos conlleva la construcción de un nuevo paso superior cercano que consistirá en una estructura de un único vano con 25 metros de luz sobre la vía, que será compatible con una posible futura ampliación de las vías férreas. Esta actuación se suma a la licitada en otros dos pasos a nivel en Elche situados cerca de la pedanía de Matola.

El nuevo paso superior contará con dos carriles para vehículos de tres metros, arcenes de medio metro, barandillas y barreras antivandálicas y permitirá la continuación del camino de Sevilla y su conexión con una red de viales que garantizan los accesos a las fincas colindantes y el enlace con las calles del municipio y el Camino a la Casilla Alta.

Para su ejecución se empleará una solución constructiva basada en vigas y elementos prefabricados de hormigón pretensado que reducirá significativamente los plazos de ejecución y minimizará el impacto en la operación ferroviaria. Además, el proyecto incluye la construcción de un muro de contención de hasta 12 metros para proteger el canal de riego que abastece a la zona.

Estos trabajos prometen mejorar la movilidad e incrementar las condiciones de seguridad de las infraestructuras de transporte para los vecinos y las circulaciones ferroviarias.