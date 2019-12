José Antón abre la puerta a la Navidad en Elche con un pregón lleno de humanidad que ensalza el amor y rechaza la exclusión

El empresario ilicitano José Antón Puntes se encargó ayer domingo, Día de la Inmaculada, de dar la bienvenida en Elche a la Navidad con un pregón de la Asociación de Belenistas que estuvo plagado de emotividad y en el que el amor por el prójimo, por la vida y por la humanidad, compartió protagonismo con la reivindicación de la paz, la fraternidad y la defensa del Planeta.

José Antón durante el pregón de Navidad de 2019 en Elche. / Ayuntamiento de Elche

También tuvo espacio la crítica al "individualismo egoísta", dijo Antón, y para mensajes contra "la marginación" y la "exclusión".

La figura y dedicación por el arte del belenismo de Víctor Sánchez, el que fuera presidente de la Asociación de Belenistas de Elche hasta su fallecimiento el pasado mes de julio, también tuvo presencia en un pregón desarrollado en el Gran Teatro de Elche y que José Antón concluyó haciendo referencia a palabras de la Madre Teresa de Calcuta: "Todo lo que no he dado, lo he perdido; de todos depende salvarnos porque ya sabemos que debemos hacer", afirmó José Antón que añadió "hagámoslo también esta Navidad".

Belén en La Glorieta con más de 700 firmas

El pregón de José Puntes se celebró instantes después de proceder a la inauguración del belén municipal de La Glorieta que, como es tradicional, es obra de la Asociación de Belenistas de Elche. La composición bíblica tiene 15x5 metros está integrado por más de 700 piezas.

El belén municipal tiene una primera escena dedicada a tres miembros de la Asociación de Belenistas ilicitana fallecidos recientemente, entre ellos Víctor Sánchez. La escena supone un emotivo homenaje y reconocimiento de la Asociación de Belenistas de Elche.

Belén municipal de Elche de 2019. / Ayuntamiento de Elche

Este año, entre las centenares de piezas dispuestas en el belén municipal de Elche hay una Dama de Elche cuya búsqueda se convierte en un atractivo más para visitar la representación bíblica esta Navidad de 2019.

Belén municipal de Elche 2019. / Ayuntamiento de Elche