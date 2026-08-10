El Hospital Universitario del Vinalopó de Elche hace un llamamiento para el disfrute seguro del eclipse

Con motivo del eclipse solar que podrá observarse este miércoles, 12 de agosto, el Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario del Vinalopó hace un llamamiento a la población para que disfrute de este evento de forma segura y evite daños oculares que, en algunos casos, pueden llegar a ser permanentes.

El doctor César Azrak explica que mirar el Sol sin la protección adecuada, incluso cuando está parcialmente cubierto por la Luna, puede provocar una retinopatía solar o maculopatía solar, una lesión que afecta a la mácula, la zona de la retina responsable de la visión central y de mayor precisión.

“La retina no tiene receptores del dolor, En muchos casos, los síntomas aparecen horas después o incluso al día siguiente, cuando el daño ya se ha producido” ha explicado el doctor Azrak, añadiendo y advirtiendo que " incluso unos segundos de observación directa del Sol pueden provocar lesiones irreversibles".

Tras una exposición sin protección, pueden aparecer síntomas como una mancha oscura en el centro de la visión, visión borrosa, distorsión de las líneas rectas o fotofobia.

Desde el Servicio de Oftalmología insisten en que las gafas de sol habituales no protegen frente a la radiación solar durante un eclipse, al igual que tampoco lo hacen cristales ahumados, radiografías, CD o filtros caseros, siendo las únicas opciones seguras las gafas de observación solar homologadas con certificación ISO o filtros solares específicos para dispositivos ópticos, como cámaras o telescopios, colocados en la parte frontal del objetivo. El uso de prismáticos, telescopios o cámaras sin filtros adecuados multiplica el riesgo, ya que concentran la luz solar sobre la retina.