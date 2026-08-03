En Elche, 70 matrimonios podrán celebrar sus 'bodas de oro' en el Hort del Xocolater

El Hort del Xocolater permitirá que 70 matrimonios ilicitanos puedan celebrar sus 'bodas de oro'. La elección de uno de los huertos más históricos de Elche para conmemorar, el sábado 19 de septiembre, esta cita se debe al descontento expresado por aquellas parejas que quedaron en lista de espera en la edición anterior.

El evento, promovido por la concejalía de Infancia, Familia y Mayores, busca rendir homenaje a matrimonios que, durante 50 años de vida, han compartido experiencias y formado una familia. Familia que, según Aurora Rodil, concejala de Infancia, Familia y Mayores, "simboliza la base de toda política que genera una sociedad sólida, madura y segura".

En el memorándum de sus bodas, las parejas podrán disfrutar de una fiesta en la que la música, interpretada por una orquesta, acompañará la emotiva velada.

Rodil también ha señalado que, desde el Ayuntamiento de Elche, "saben que va a ser un éxito, porque, como todos los años, se contarán historias muy bonitas y habrá mucha alegría, tanto de hijos como nietos que acompañarán a unos padres que les dieron ejemplo de unión y fortaleza durante mucho tiempo".

El plazo oficial para solicitar la participación abrirá la semana que viene, del 10 al 30 de agosto, ambos inclusive. Las parejas interesadas deberán realizar la solicitud enviando un correo electrónico a la dirección 'siempremayores@elche.es', con el asunto 'Bodas de Oro 2026'. Asimismo, deberán facilitar el nombre completo de la pareja, ambos DNIs y dos teléfonos de contacto.

Una vez pasado el plazo de inscripción se procederá con el llamamiento de las parejas admitidas, cuyas plazas se asignarán por estricto orden de inscripción hasta completar aforo.