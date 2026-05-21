El PSOE de Elche pide la realización de un estudio integral del tráfico de vehículos en Los Arenales del Sol

LEER MÁS La avenida San Bartolomé de Tirajana de Los Arenales del Sol de Elche será de sentido circulación hacia Alicante en un mes

El PSOE de Elche ha reclamado al equipo de gobierno en la ciudad (PP y Vox) la realización de un estudio integral sobre el tráfico de vehículos en el conjunto de Los Arenales del Sol, así como que ha pedido que se haga público el informe técnico de tráfico en el que se basó la decisión de eliminar el doble sentido en la avenida de San Bartolomé de Tirajana, arteria principal, con fachada a la playa, de la zona costera del municipio ilicitano.

Héctor Díez, portavoz del Grupo Socialista en el Consistorio ilicitano, ha mantenido recientemente una reunión con vecinos y comerciantes de la zona y ha instado al alcalde ilicitano, Pablo Ruz (PP), que se reúna con hosteleros de Los Arenales de Sol para abordar con ellos las quejas que existen por la modificación del tráfico de vehículos que se ha acometido en la avenida San Bartolomé de Tirajana.

Díez ha afirmado que los comerciantes, hosteleros y representantes vecinales le han trasladado durante el encuentro la queja relativa a que “fruto de la introducción del sentido único” en parte de la avenida San Bartolomé de Tirajana “y el estrechamiento de la calzada, al pasar de dos filas de aparcamiento en línea a batería invertida, han sido testigos de situaciones de riesgo para la seguridad de conductores y peatones, y de atascos de tráfico cuando aún no estamos ni en temporada alta”.

Retén policial

Por otro lado, el portavoz del Grupo Socialista ha apuntado que residentes y propietarios de negocios en Los Arenales del Sol han lamentado que el retén de la Policía Local (situado en el centro social) “no está en marcha a pesar de que ya ha pasado mucho tiempo de la inauguración del inmueble”.

Otra de las reivindicaciones de los residentes en Los Arenales del Sol pasa por el horario de la recogida de basura que, según ha defendido Héctior Díezm, “no es el más idóneo, al generar embotellamientos y al permanecer los bares, cafeterías y restaurantes aún abiertos al público”.

También suscita quejas que en el autobús circular dispuesto en verano “no se puedan subir elementos playeros, como sombrillas, según nos trasladaron".