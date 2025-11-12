La avenida San Bartolomé de Tirajana de Los Arenales del Sol de Elche será de sentido circulación hacia Alicante en un mes

Con una inversión de 186.000 euros ya están en marcha las obras de redistribución del tráfico en la avenida San Bartolomé de Tirajana de Los Arenales del Sol de Elche.

Tras las obras, que tienen un plazo de ejecución de un mes, esa avenida va a pasar a tener un carril de circulación dirección Alicante, mientras que el tráfico de vehículos en dirección hacia Santa Pola se dirigirá hacia las calles Costa Blanca y Bahía, que son vías en ambos casos de doble carril.

Claudio Guilabert, concejal de Servicios Públicos, ha subrayado este miércoles que la intervención “abarca 1.400 metros” de la citada avenida de San Bartolomé de Tirajana y ha añadido que con la ejecución del proyecto en marcha se “va a ganar un 35 % de plazas de aparcamiento porque el lado más cercano a la playa va a pasar de línea a batería”.

La actuación contempla la mejora del firme de toda la calzada desde la rotonda a la altura del número 52 de la avenida San Bartolomé de Tirajana hasta la calle Isla de Menorca.

Además, Guilabert ha explicado que “se mantendrán las paradas de autobús y se dispondrá de varios pasos de peatones elevados, todo para ganar en fluidez ya que el paseo antes quedaba estrecho para el paso de autobuses o de camiones de la basura”.