MÁS ALLÁ DEL PLATO

Vuelve el Encuentro Gastronómico Alfonso Mira con más de 20 estrellas Michelin

La primera jornada será el sábado 21 de febrero y estará dedicada la cocina creativa

Mayte Vilaseca

Elche |

El XXIV Encuentro Gastronómico Alfonso Mira volverá a convertirse en epicentro de la gastronomía nacional a partir de este sábado reuniendo a lo largo de sus diferentes jornadas a mas de 40 chefs, 25 soles Repsol y 20 estrellas Michelin.

La primera jornada será este sábado 21 de febrero dedicada a la cocina creativa del propio Alfonso Mira. Le seguirán los días 6, 7, 8, 9 y 10 de marzo jornadas dedicadas a la concina manchega, la cocina de Navarra, la cocina malagueña y del mar, la cocina fusión, la de los soles y estrellas, la cocina castellana y la dedicada al atún rojo.

Escucha esta entrevista con Teo Mira gerente, junto con su hermano, de Restaurante Alfonso Mira en Aspe.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer