Vuelve el Encuentro Gastronómico Alfonso Mira con más de 20 estrellas Michelin

El XXIV Encuentro Gastronómico Alfonso Mira volverá a convertirse en epicentro de la gastronomía nacional a partir de este sábado reuniendo a lo largo de sus diferentes jornadas a mas de 40 chefs, 25 soles Repsol y 20 estrellas Michelin.

La primera jornada será este sábado 21 de febrero dedicada a la cocina creativa del propio Alfonso Mira. Le seguirán los días 6, 7, 8, 9 y 10 de marzo jornadas dedicadas a la concina manchega, la cocina de Navarra, la cocina malagueña y del mar, la cocina fusión, la de los soles y estrellas, la cocina castellana y la dedicada al atún rojo.

Escucha esta entrevista con Teo Mira gerente, junto con su hermano, de Restaurante Alfonso Mira en Aspe.