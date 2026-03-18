TEATRO

'Serrana, emperadora o alimaña' una propuesta escénica diferente en el CCC L'Escorxador

La actriz ilicitana Enma Lobo interpreta once personajes en esta obra, con tintes de thriller, que aborda temas como la venganza, la obsesión y la denuncia social

Mayte Vilaseca

Elche |

Enma Lobo asume uno de los retos interpretativos más importantes de su dilatada carrera teatral con la obra que este fin de semana podemos disfrutar en Elche en el escenario del Escorxador. Se trata de 'Serrana, emperadora o alimaña' cuya acción se basa en una poderosa figura de mujer que se rebela ante una casuística social que trata de cosificarla. Un monologo desarrolla toda la historia en una apuesta escénica arriesgada que busca sorprender y a la vez implicar al espectador. Todos los detalles en esta entrevista con Enma Lobo.

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