¿Que pueden hacer los ayuntamientos para ayudar a sus conciudadanos atrapados en Oriente Próximo?

Un total de veintidós ilicitanos se encuentran atrapados en cuatro países del Golfo Pérsico a causa del conflicto bélico desatado en esta zona. Desde ayer están enviando mensajes de auxilio ante la imposibilidad de ser evacuados de estas zonas, sufriendo los bombardeos y el aumento de la inseguridad. En concreto Pablo y ocho familiares más, que se encuentran en Kuwait insisten en pedir apoyo real al gobierno de España para salir del país con seguridad y garantías. En este contexto planteamos en la tertulia de esta semana, qué puede hacer un ayuntamiento para ayudar y defender a estos vecinos más allá de mostrarles su empatía y apoyo moral.