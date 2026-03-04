La FAPA Gabriel Miró pide que los padres puedan votar telemáticamente en las elecciones a los consejos escolares

Sonia Terrero, secretaria general de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de la provincia de Alicante ha hecho hoy hincapié en la importancia de que se facilite a las familias su participación en la toma de decisiones de los centros escolares de sus hijos proponiendo una medida que vienen solicitando desde hace años: que se permita a los padres y madres votar de forma telemática en las elecciones a los consejos escolares. Pese a que estamos en la era de la informática, este tipo de voto telemático no está disponible lo que obliga a los padres a desplazarse a los colegios e institutos cuando se abre este proceso electoral, lo que limita a muchos de ellos a poder ejercer este derecho. Esta una petición para la que la FAPA Gabriel Miró pide la implicación y el apoyo del presidente del Consejo Escolar de la Comunitat Valenciana.