EDUCACIÓN

La FAPA Gabriel Miró pide que los padres puedan votar telemáticamente en las elecciones a los consejos escolares

Piden también al presidente del Consejo Escolar de la C.Valenciana que implemente medidas para reforzar la participación de las familias

Mayte Vilaseca

Elche |

Sonia Terrero, secretaria general de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de la provincia de Alicante ha hecho hoy hincapié en la importancia de que se facilite a las familias su participación en la toma de decisiones de los centros escolares de sus hijos proponiendo una medida que vienen solicitando desde hace años: que se permita a los padres y madres votar de forma telemática en las elecciones a los consejos escolares. Pese a que estamos en la era de la informática, este tipo de voto telemático no está disponible lo que obliga a los padres a desplazarse a los colegios e institutos cuando se abre este proceso electoral, lo que limita a muchos de ellos a poder ejercer este derecho. Esta una petición para la que la FAPA Gabriel Miró pide la implicación y el apoyo del presidente del Consejo Escolar de la Comunitat Valenciana.

