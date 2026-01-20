Qué rabia me da: el podcast ciudadano de Mariger Pomares

En pleno centro de Elche, en la calle Daoiz, hay un solar que en las ultimas semanas se ha convertido en un vertedero. Los vecinos del entorno denuncian que aunque está vallado hay una puerta siempre abierta lo que ha favorecido que se llene de basuras y escombros.

Por otra parte en el entorno de la Planta Depuradora de Algorós, los vecinos están sometidos a los malos olores que esta instalación genera y llevan años esperando que se haga realidad el proyecto de construcción de una nueva planta, mas moderna, que trabaje sin estas emanaciones.

Estos son los dos temas que ponemos sobre la mesa recogiendo las intervenciones de nuestros oyentes en este podcast ciudadano que coordina Mariger Pomares