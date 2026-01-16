La EPOC, una de las patologías respiratorias más frecuentes que no se debe confundir con el asma

En invierno las personas diagnósticas de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica deben tomar ciertas precauciones para evitar descompensaciones y mantener una buena calidad de vida. Los cambios de temperatura, las reuniones grandes en lugares cerrados o los excesos puntuales pueden agravar esta patología. Además, hay que estar atentos a los síntomas en caso de asma o catarros para no confundirlo con EPOC.

La neumóloga, Ester Nofuentes aclara qué es la EPOC, cuáles son sus síntomas, como deben cuidarse quienes la padecen y en qué punto está actualmente el tratamiento de esta enfermedad.