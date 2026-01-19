La UMH reivindica a Helena Cortesina, la primera mujer directora de cine de España

Este jueves a las 18:30 horas en el edificio La Valona del campus de Elche de la UMH se presenta el libro 'El ámbito audiovisual desde la perspectiva de género. Reflexiones a la luz de la figura de Helena Cortesina'. Se trata de un estudio colectivo que recupera para la memoria histórica la figura de este valenciana, considerada la primera mujer directora de cine de España que sin embargo cayó en el olvido de la Historia. Su figura y su trabajo en los años 20' del pasado siglo, son reivindicados con este libro, cuya presentación forma parte de las actividades paralelas del Festival de Cortometrajes Helena Cortesina que organizan desde hace cinco años la Asociación Mujeres por la Igualdad y la Asociación de Empresarias de la Provincia de Alicante.

Charlamos de todo ello con María Amparo Calabuig, coordinadora de este libro, profesora de la UMH e integrante del Observatorio de las Masculinidades.