Ampliar el servicio a las pedanías del norte del municipio, uno de los próximos objetivos de Autobuses Urbanos de ELche

Angel Luis Andreu es el gerente de Autobuses Urbanos de Elche, la empresa adjudicataria del servicio de transporte público tanto en el casco urbano como en las pedanías. Con él hablamos de la evolución de este servicio en los últimos veinte años, su adaptación a la nueva demanda de un transporte más limpio, la digitalización y la incorporación de las mujeres conductoras. Adem´ças, también nos deja algunos de los nuevos retos o objetivos que esperan alcanzar y cuáles son las calvas del aumento en el número de pasajeros registrado en 2025.