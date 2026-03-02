Llibrfería Ali i Truc recomienda: 'Mañana seguiré viva', de Marta Pérez-Carbonell

Marta Pérez-Carbonell sorprendió en 2024 con su primera novela. 'Nada más ilusorio'. Ahora, vuelve con 'Mañana seguiré viva' donde sigue explorando el proceso de contar historias, bien sea la propia o aquellas de las que nos apropiamos. Esta es la novela uqe nos recomienda esta semana David Reche en nuestro Rincón Literario de Más de uno Elche-Comarcas del Vinalopó.

Además nos deja algunas interesantes propuestas de agenda cultural para los próximos días incluida la cena gastroliteraria que tendrá lugar este viernes con Ángela Banzas, finalista del Premio Planeta.