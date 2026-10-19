Jesús Lozano Saorín: "He llevado mi arte por todo el mundo, pero este primer premio en Elche me toca el alma"

El maestro de la acuarela, con una imponente trayectoria internacional, se confiesa profundamente emocionado al ser galardonado en la categoría de Arte en la gran gala del 5 de noviembre.

El prestigioso pintor Jesús Lozano Saorín recibirá el Premio Onda Cero Elche-Comarcas del Vinalopó en la categoría de Arte durante la ceremonia que acogerá el Gran Teatro el próximo jueves 5 de noviembre a las 20:00 horas.

Afincado en el municipio ilicitano desde mediados de los años ochenta, el artista atesora una brillante carrera internacional con más de 230 exposiciones a sus espaldas y galardones tan emblemáticos como el Premio Extraordinario e Internacional Reina Sofía.

En una entrevista exclusiva, el pintor ha mostrado su profunda satisfacción por esta distinción tan cercana: “Estoy verdaderamente encantado porque es el primer reconocimiento oficial que recibo en Elche, la tierra que ha inspirado gran parte de mi universo creativo”, confiesa emocionado.

La elección de Saorín por parte del jurado ha sido unánime, poniendo en valor una vida dedicada a elevar y dignificar la técnica de la acuarela a través de un hiperrealismo lleno de alma y memoria histórica. Además de repasar grandes hitos de su trayectoria, como su histórica participación en la Goya Gallery de Nueva York en 1995 o el Premio Reina Sofía que recibió en 2006, el artista destaca el hito que supone este galardón para las disciplinas plásticas: “Es una alegría inmensa este reconocimiento, además, en el 25º aniversario de la emisora", apunta.

La gala de entrega se convertirá en la cita social indispensable de este otoño, reuniendo a las personalidades más destacadas del tejido social, económico y artístico de Elche y todo el Vinalopó.