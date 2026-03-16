Eva Latorre y Rocío Belmonte dirigen 'Las 9 y cuarenta y tres' un musical que se estrena el 27 de marzo en el CCC L'Escorxador

Una mansión rusa que encierra un misterio...Este es el punto de arranque de la nueva producción de la compañía ilicitana Calandraca bajo la dirección de Eva Latorre y Rocío Belmonte. Un musical que cuenta con todos los ingredientes para hacernos disfrutar sobre el escenario del Escorxador. Con sus dos directoras hablamos en esta entrevista en Más de uno Elche-Comarcas del Vinalopó. Además, nos recuerdan que las entradas para el viernes 27, día del estreno están agotadas pero aún estamos a tiempo de hacernos con ellas para las funciones del sábado 28 y el domingo 19 de marzo.