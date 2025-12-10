Esther Díez: "Pablo Ruz aceptará las líneas rojas de VOX porque es el principal adalid de las políticas de ultraderecha"

En la recta final del año se mantiene la incertidumbre sobre si el equipo de gobierno alcanzará un acuerdo para presentar su propuesta de presupuestos municipales para 2026. Mientas el concejal de VOX Samuel Ruiz da marcha atrás en su decisión de dimitir siguen las negociaciones entre el PP y esta formación política para sacar adelante una propuesta presupuestaria en un encaje de bolillos que tiene como trasfondo las exigencias de la formación ultraconservadora para llegar a un acuerdo entre socios.

Desde la oposición, la portavoz de Compromís Esther Díez analiza esta situación en clave de crisis interna entre socios y dentro del propio partido de VOX en Elche y expone las que en opinión de su formación política deben ser prioridades a incluir en los presupuestos del 2026.