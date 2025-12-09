El Parque Científico de la UMH impulsa NeuroVital, un centro tecnológico para pacientes con daño neurológico

Un equipo multidisciplinar es el encargado de atender a los pacientes con daño cerebral adquirido o deterioro cognitivo a atrvés del uso de robots y exoesqueletos así como técnicas de realidad funcional adaptadas a tratamientos rehabilitadores. Lo hacen a través de la empresa NeuroVital, una spin off del Parque Cientifico de la Universidad Miguel Hernándesz de Elche que acaba de abrir sus puertas.

Su directora es la fisioterapeuta especializada en patología neurológica, Helena Fernández y con ella hablamos de este nuevo servicio y de los avances en nuevas tecnologías adaptadas a la recuperación de la salud y la calidad de vida.