Nace en Elche la primera refinería circular de la Comunitat Valenciana

La start-up e-zero del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (PCUMH) ha puesto en marcha en Elche la primera refinería circular de la Comunidad Valenciana. Se trata de una instalación pionera que permite transformar desechos en energía limpia mediante una innovadora tecnología de filtración química. Con capacidad para tratar hasta 1.460 toneladas de residuos hidrocarburados al año, como aceites usados, estas infraestructuras permiten a la empresa producir aceites base, combustibles sostenibles y gas, reduciendo así la dependencia de fuentes fósiles. De este modo, la empresa se pone a la cabeza en materia de transformación de desechos de la industria y sitúa a Elche en el mapa de la economía circular y la innovación sostenible.

Esta nueva instalación, situada en el Polígono Industrial de Carrús, ya se encuentra operativa y marca un hito en la gestión de residuos industriales. En ella, la empresa del PCUMH ha desarrollado desde cero una infraestructura pionera que permite tratar de forma independiente distintos tipos de aceites usados, optimizando su regeneración y calidad final. Así, la planta cuenta con dos módulos diferenciados. El primero se destina a la filtración química de aceites industriales, como los fluidos hidráulicos; mientras que el segundo aplica un proceso de destilación molecular de punto crítico, orientado a aceites muy degradados por procesos térmicos, como los aceites de motor. Mayte Vilaseca entrevista al director ejecutivo de e-zero, Aarón Moreno.