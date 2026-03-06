REGRESO A CASA

"Cuando escuchamos el estallido del primer misil en Dubai supimos que teníamos que salir de allí"

Dos noveldenses consiguen regresar a España por sus propios medios desde Dubai a través de Omán y El Cairo

Mayte Vilaseca

Elche |

Pablo y Pelayo Beltrán, dos noveldenses, padre e hijo, se encontraban en Dubai en viaje de negocios cuando comenzó el conflicto bélico. La primera alarma les llegó en medio de una reunión de trabajo. Lo siguiente que vieron fué como un misil iraní estallaba tras ser interceptado. A partir de ese momento comprendieron que tenían que salir de ese país y regresar a España aunque fuera por sus propios medios. Así lo hicieron, primero en taxis hasta Omán, desde allí en avión a El Cairo y después, desde la capital egipcia en otro avión hasta Barcelona. Ahora se encuentran en Novelda desde donde relatan, en esta entrevista en Más de uno Elche-Comarcas del Vinalopó, cómo han vivido en medio del miedo y la incertidumbre estos días en Dubai y su periplo hasta regresar a España.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer