El Circo Raluy Legacy llega a Elche con 'Cyborg', una experiencia sensorial que desafía límites

Desde este viernes 20 de marzo y hasta mediados de abril podremos disfrutar en Elche de la magia de 'Cyborg' la nueva propuesta espectáculo del Circo Raluy Legacy. Impresionantes números circenses se unen a coreografías espectaculares, y saltos en el tiempo para una experiencia sensorial en la que no faltan máquinas que rugen, equilibrios imposibles, vuelos espaciales y mucho humor.

Louise Raluy, cuarta generación de esta saga de artistas circenses, nos invita a disfrutar de este espectáculo y desvela algunas de las actuaciones que lo integran.