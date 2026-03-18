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El Circo Raluy Legacy llega a Elche con 'Cyborg', una experiencia sensorial que desafía límites

Este viernes se estrena esta nueva propuesta de la compañía circense más premiada de Europa que acaba de ser galardonada con la Medalla de Oro de las Artes Escénicas de España

Mayte Vilaseca

Elche |

Desde este viernes 20 de marzo y hasta mediados de abril podremos disfrutar en Elche de la magia de 'Cyborg' la nueva propuesta espectáculo del Circo Raluy Legacy. Impresionantes números circenses se unen a coreografías espectaculares, y saltos en el tiempo para una experiencia sensorial en la que no faltan máquinas que rugen, equilibrios imposibles, vuelos espaciales y mucho humor.

Louise Raluy, cuarta generación de esta saga de artistas circenses, nos invita a disfrutar de este espectáculo y desvela algunas de las actuaciones que lo integran.

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