Sara Marín y María Díez, las dos campeonísimas que darán nombre al nuevo Pabellón de Deportes de Elche

El palmarés de estas dos gimnastas ilicitanas en impresionante. Campeonas de España y del Mundo en gimnasia rítmica para personas con discapacidad en varias ocasiones, a partir de ahora darán su nombre al nuevo Pabellón de Deportes de Elche. Así se aprobó este lunes por unanimidad de todos los grupos políticos en el pleno del Ayuntamiento.

Hoy, en nuestro estudio y junto a su entrenadora Titi Alberola, una pionera del deporte inclusivo, Sara Marín y María Díez nos hablan de su emoción al recibir esta noticia, de lo importante que es para ellas el sentimiento de equipo y del agradecimiento hacia quieres siempre las han apoyado convirtiéndolas en un ejemplo de esfuerzo y lucha en la consecución de sus objetivos.