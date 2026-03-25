El Baúl del Estudio y el Empleo de Elda, espacio de orientación laboral referente en el Medio Vinalopó

El Baúl del Estudio y el Empleo que hoy y mañana se celebra en Elda, en concreto en el Centro Cívico y la Plaza de la Ficia, cumple su edición número veintiséis convertido en un referente en cuanto a la difusión de la oferta formativa de la capital del Medio Vinalopó, especialmente de sus ciclos de Formación Profesional.

Este evento permite a los jóvenes y a sus familias conocer el grado de empleabilidad de cada uno de los sectores profesionales, incluidas las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, así como recoge sus inquietudes respecto a las materias, cursos o talleres que más les interesan y que son recogidas por la Concejalía de Juventud para atenderlas en su programa de actividades a lo largo del año. De todo ello hablamos con Anabel García, concejala de juventud.