El atleta petrelense Juan Gabriel Brici, campeón de España sub 20 en pista cubierta

Juan Gabriel Brici empezó a practicar atletismo a los dos años. Siempre ha pertenecido al Club de Atletismo Capet de Petrer y es allí, en su pueblo, donde sigue entrenando mientras lo compatibiliza con sus estudios de Ciencias del Deporte en la Universidad de Alicante.

El pasado fin de semana se convirtió en Campeón de España de 800 metros en pista cubierta y ahora su límite es el cielo.

Esta semana merece sin duda ser el protagonista de nuestra sección Sube con Ascensores Serki. En esta entrevista nos habla de su triunfo, su espíritu de superación y sus objetivos de futuro.