A POR TODAS

Dos ilicitanos se embarcan en la aventura del Raid Nomad 2025 en apoyo de la Asociación Parkinson Elche

José Andrés Botella Giménez, afectado de esta enfermedad y su hijo Aitor Miguel Botella Pérez de Landazábal recorrerán más de 5000 kilómetros a través de Marruecos

Mayte Vilaseca

Elche |

Antes de ser diagnosticado de Parkinson, el sueño de José Andrés y su hijo Aitor Miguel era formar equipo y participar en el Raid Nomad. Ahora podrán vivir juntos esa aventura y darle visibilidad al trabajo que la Asociación Parkinson Elche lleva a cabo en apoyo a sus usuarios y familiares.

Este jueves salen en su Land Rover Discovery hacia Algeciras y de ahí a Esauira desde donde parte este Raid. En esta entrevista nos hablan emocionados de cómo afrontan este reto, el papel que cada uno de ellas juega en su equipo de dos y cómo un diagnóstico como el Parkinson no debe frenar la vida.

