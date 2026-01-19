Ali i Truc recomienda: 'El barman del Ritz', del escritor francés Philippe Collin

El protagonista principal de 'El barman del Ritz' es Frank Meier, personaje real que fue el barman del Ritz durante los años 20 y 30 y hasta poco después de la Segunda Guerra Mundial. Meier, era hijo de una judíos askenazis polacos que emigraron al Tirol, donde nació en 1884. Siendo un niño se mudó con su familia a Viena y con apenas 16 años, con el cambio de siglo, decidió irse a Nueva York, donde trabajó en restauración y hostelería para convertirse en un reputado barman, inventando muchos cócteles. En el primer cambio de década del s. XX regresó a Europa y se convirtió en el barman del hotel más prestigioso de la capital del arte y la cultura mundial: París.

Frank Meier, desde el puesto de autoridad que le daba su bar y su fama, tuvo que relacionarse con oficiales de alta graduación, con colaboracionistas, miembros de la resistencia e incluso conspiradores alemanes que atentaron contras Hitler. Todo eso sin perder la sonrisa, sopesando qué podía hacer en cada momento para ayudar a quienes estaban en el lado correcto, consciente de su posición de privilegio dentro de la tormenta de horror y caos que supuso una guerra como esta.

David Reche nos recuerda además de presentarnos este libro, que la escritora Susana Martín Gijón, autora de 'La capitana' estará este viernes en Elche compartiendo mesa y tertulia con los asistentes a una nueva cena gastronómica de La Taula del Milenio.