Afectados de Piel de Mariposa piden que la Generalitat autorice la comercialización de Vijuvek como ya ha hecho la Junta de Andalucía

El caso de Leo, el niño sevillano de 12 años afectado por Piel de Mariposa en la variante distrófica, se ha convertido en un altavoz para todos los afectados por esta patología que pertenece al grupo de las enfermedades raras y que merma en extremo las posibilidades de que quienes la padecen lleven una vida normal. Es tan limitante que solo vestirse puede ser un grave problema. Es autoinmune y por el momento no tiene cura, pero sí existe un nuevo fármaco que puede contribuir a paliar los síntomas, especialmente el dolor, de forma notable.

Ana Llopis es periodista y afectada y además forma parte de la Asociación DEBRA que lleva años trabajando para ayudar a las familias y a los diagnosticados y defendiendo la importancia de poder acceder de forma inmediata a nuevos medicamentos respaldados por la sanidad pública.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

De todo ello así como de su propia experiencia, nos habla en esta entrevista en Más de uno Elche-Comarcas del Vinalopó.