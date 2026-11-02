Vuelca un camión con 3.000 litros de gasoil en un camino rural de Viver

Un camión que transportaba 3.000 litros de gasoil para el suministro a domicilio ha volcado lateralmente en un camino rural de Viver pasadas las 12.00 horas. El accidente ha provocado una pérdida de combustible en la cisterna, aunque el conductor se encuentra bien, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón.

Efectivos del parque del Alto Palancia se han movilizado hasta el lugar y permanecen en preventivo mientras se desarrollan las labores para estabilizar el vehículo y valorar el posible trasvase del combustible.

El Consorcio también ha movilizado su vehículo de riesgo químico para intervenir en este accidente, clasificado como de mercancías peligrosas (ADR).