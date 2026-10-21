Volkswagen Quadis Marzá volverá a ser el coche oficial de la Media Maratón de Castellón

La 42ª Media Maratón McDonald's Castellón volverá a contar con Volkswagen Quadis Marzá como coche oficial. La prueba, que se celebrará el próximo 31 de enero de 2027, refuerza así su apuesta por la innovación y la movilidad sostenible con la renovación de esta colaboración por segundo año consecutivo.

La presentación del acuerdo tuvo lugar en las instalaciones del concesionario castellonense, en un acto en el que participaron Vicente Alegre, presidente de la Unión Atlética Castelló (UAC); Andrés Vera, director de la carrera y representante de Saul Brand; Raúl Mora, director comercial de Volkswagen Quadis Marzá, y José Miguel Monzó, director de Quadis Marzá.

Durante la visita, los representantes de la organización conocieron las instalaciones y las últimas novedades de la marca alemana, con especial atención a su gama de vehículos eléctricos.

Un eléctrico abrirá la carrera

Una de las principales novedades de esta edición será la presencia del nuevo Volkswagen ID. Cross eléctrico, cuyo lanzamiento comercial está previsto para enero de 2027. Este modelo será el encargado de abrir la prueba y encabezar el recorrido de 21,097 kilómetros por las calles de Castellón.

La iniciativa permitirá a los participantes y al público conocer de cerca uno de los nuevos modelos de la marca. Además, Volkswagen Quadis Marzá y la organización trabajan en distintas acciones promocionales vinculadas a la carrera para ampliar la presencia del patrocinador más allá de la jornada deportiva.

Una alianza vinculada al deporte y la sostenibilidad

La continuidad de Volkswagen Quadis Marzá como coche oficial supone un nuevo respaldo a una de las principales citas del atletismo popular de Castellón. La colaboración también se enmarca en la estrategia de la prueba para avanzar hacia una organización más sostenible, incorporando nuevas tecnologías y soluciones de movilidad.

Para los organizadores, contar con el apoyo de una empresa de referencia en el sector de la automoción contribuye a reforzar el proyecto deportivo y a mejorar la experiencia de corredores, acompañantes y espectadores.

El objetivo: alcanzar los 4.000 participantes

La 42ª Media Maratón McDonald's Castellón se disputará el domingo 31 de enero de 2027 sobre un circuito rápido y homologado, que reunirá tanto a corredores populares como a atletas de alto nivel.

Después de superar los 3.400 inscritos en la pasada edición, la Unión Atlética Castelló y Saul Brand, responsables de la organización, trabajan con el objetivo de alcanzar los 4.000 participantes en 2027.

Con la renovación de este patrocinio y el respaldo del resto de colaboradores, la carrera busca consolidar su posición en el calendario nacional de pruebas en ruta y seguir proyectando la imagen de Castellón a través del deporte, el turismo y la sostenibilidad.