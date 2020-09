Vila-real prepara el cicle de concerts Vila-real Alive per a la próxima setmana

L'Ajuntament de Vila-real presenta el cicle de concerts Vila-real Alive amb quatre actuacions musicals que es desenvoluparan del 19 al 25 de setembre, i comptaran amb els artistes Andrés Suárez, Ara Malikian, Coque Malla i Maldita Nerea, els qui actuaran en el recinte del col•legi Verge del Carmen.

Aquest cicle de concerts ha recorregut aquest estiu 40 ciutats de tota Espanya amb totes les mesures de seguretat.

El cantautor gallec Andrés Suárez obrirà el cicle de concerts el dissabte 19 de setembre; el dimarts 22 de setembre serà el torn del violinista internacional Ara Malikian; el líder i vocalista de Los Ronaldos, Coque Malla, actuarà el dijous 24, mentre que la formació de pop rock Maldita Nerea tancarà el cartell amb un concert el divendres 25 de setembre.

El col-legi dels pares Carmelites és un espai delimitat i a l'aire lliure que reuneix les condicions per a aquesta mena d'espectacles. El regidor també ha subratllat que les actuacions tindran un aforament molt limitat i s'han establit els corresponents protocols i mesures que fixa la normativa de prevenció per la COVID-19 per al públic assistent, com l'obligació de l'ús de màscara i mantindre les distàncies de seguretat.

Les entrades ja han eixit a la venda des de 19,95 euros i es poden adquirir en la web www.wegow.com