Vila-real finalitza la rehabilitació del Gran Casino y la Tagoba

L´Ajuntament de Vila-real finalitza la rehabilitació del Gran Casino i ultima l'obra del Teatre Tagoba gràcies a una subvenció “històrica” de 1,4 milions d'euros, subvencionats per la Generalitat Valenciana a través del Programa Operatiu Feder de la Unió Europea per a la recuperació de patrimoni a la ciutat.

Quant a l'ús que es donarà al Gran Casino, com ja es va anunciar en el seu moment, en la planta baixa s'instal•laran oficines administratives municipals, mentre que en el saló noble de la primera planta es realitzaran recepcions i actes institucionals, a més d'altres activitats culturals o socials impulsades tant per l'Ajuntament com per entitats de la ciutat.