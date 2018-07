Vila-real commemora per primera vegada l'Orgull LGTBI

Tots els grups amb representació municipal-PSPV-PSOE, Compromís, PP i Ciutadans- aproven per unanimitat, en el ple d'este dilluns, una declaració institucional que se suma a les activitats que promou, per primera vegada, la regidoria d'Igualtat per a commemorar l'Orgull LGTBI.

L'acord contempla que durant tota la setmana ondege en el balcó de Ca la Vila la bandera de l'Orgull gai. Esta previst que es projecte la pel·lícula "La Xica Danesa" en la UNED, a més de posar a disposició dels ciutadans un autobús per a facilitar el desplaçament als ciutadans que vullguen sumar-se a la manifestació i les activitats posteriors que uns quants ajuntaments de la província han organitzat en la platja de Chilches, el dissabte 2 de juliol, amb motiu de la primera edició de la Trobada Orgullosa.

El ple ordinari de juny també aprova per unanimitat la declaració institucional per a l'adhesió de Vila-real a la xarxa de ciutats d'acollida de refugiats de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

Esta acció se suma a la crida a les institucions europees i al govern per a garantir l'arribada i atenció als refugiats de Síria.

APLEC D´ESTIU.

Vila-real obri el seu Aplec d´estiu amb la incorporació dels primers xiquets a la primera quinzena d'activitats en els col·legis Escultor Ortells i Carles Sarthou. Es tracta de la 28a edició de l'oferta llançada per l'ajuntament i que enguany, per primera vegada, àmplia el termini i es dupliquen les places fins a aconseguir les 1010."