Vila-real aprovarà el pressupost divendres amb el vistiplau d´intervenció

La Intervenció municipal ha informat favorablement el pressupost de Vila-real i el compliment del principi d'estabilitat pressupostària, amb la qual cosa els comptes per a 2020 han obtingut ja tots els informes necessaris per a la seua aprovació divendres que ve, 17 de gener. L'informe d'estabilitat i el de legalitat de la Intervenció, tots dos favorables, eren els últims documents que faltaven per a poder aprovar el pressupost municipal d'aquest exercici.

L'Informe de compliment d'estabilitat pressupostària i nivell d'endeutament estimat a final de l'exercici acredita que el projecte de pressupostos elaborat per l'equip de govern compleix el principi d'estabilitat pressupostària i fixa les previsions d'endeutament per a 2020 en un 59,47%.

El Ple de pressupostos se celebrarà divendres que ve, a les 10.00 hores. Prèviament, hui està prevista una comissió informativa de Recursos Humans per aprovar la plantilla pressupostària i una comissió informativa d'Hisenda, que abordarà els pressupostos municipals de 2020.