Vila-real acorda amb la Politècnica de València reobrir les instal·lacions esportives

L'Ajuntament de Vila-real tancarà un acord de col·laboració amb la Càtedra de l'Esport de la Universitat Politècnica de València perquè aquest organisme universitari certifique, a través d'un procediment d'auditoria, la reobertura de les instal·lacions esportives amb total garantia de compliment de la normativa de prevenció per la COVID-19.

Vila-real ha optat per un model de desescalada administrativa lenta, prudent i responsable per a comptar amb totes les garanties. Aquesta col·laboració amb la Universitat Politècnica de València permetrà, en el moment en què es produïsca la reobertura d'instal·lacions esportives, disposar d'una certificació oficial de la correcta aplicació de la normativa i els protocols adequats per a la seguretat i la salut de les persones que és el més important.

Si està tot correcte, en 24 hores l´Ajuntament comptarà amb una certificació provisional, i després els responsables del projecte realitzaran una revisió in situ per a aprovar la certificació definitiva que puga permetre reobrir aquestes instal-lacions.