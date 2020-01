La Universitat Popular presenta la campanya d´activitats per a 350 personas

La Universitat Popular de Vila-real presenta la 69a campanya d'activitats formatives, amb més de 350 places per a 24 cursos. Els tallers, tant formals com d'oci i benestar, començaran el pròxim 17 de febrer. A partir de hui dimarts comença el període de inscripcions.

En 2020 els veïns i veïnes de Vila-real podran formar-se en idiomes, com l'anglés, en dos nivells diferents. També podran aprendre tècniques tradicionals artístiques i artesanals, com els boixets, els calats, la labor de retalls o patchwork, tallers de pintura i restauració de mobles. A més, es reediten i mantenen els tallers de ball de saló i ball llatí, i es torna a apostar per l'assessorament tecnològic, amb els tallers de navegació per internet i utilització del mòbil i la tablet.

La Universitat Popular també ofereix també formació a distancia a través el projecte Aula Mentor. Aquest programa compta amb l'homologació del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i està impartit per la Fundació Caixa Rural Vila-real.