LA UNIÓ reclama ampliar las ayudas por los incendios de la Serra d’Espadà a Tírig y otras zonas afectadas

LA UNIÓ Llauradora i Ramadera reclama a la Generalitat que extienda a los municipios afectados por los últimos incendios forestales de Castellón las ayudas extraordinarias aprobadas tras el incendio de la Vall d’Uixó y la Serra d’Espadà. La organización pide que la medida incluya a localidades como Tírig, Culla, Serra d’Engarceran, la Salzadella y Catí, así como a cualquier otra zona que figure finalmente en las delimitaciones oficiales.

Según LA UNIÓ, los nuevos incendios han afectado a unas 850 hectáreas, más de 800 de ellas en la zona de Tírig-Catí. La organización considera prioritario comenzar cuanto antes la evaluación sobre el terreno para determinar los daños en cultivos, explotaciones ganaderas, infraestructuras y superficies de pasto. También reclama que se tengan en cuenta los costes adicionales que deberán afrontar los ganaderos por la pérdida temporal de zonas de pastoreo.

La organización agraria pide que los afectados reciban las mismas ayudas, cuantías y condiciones que los damnificados por los incendios anteriores. Entre las medidas actuales figuran ayudas de hasta 6.000 euros por hectárea de regadío y 4.000 euros por hectárea de secano, además de ayudas específicas para explotaciones ganaderas e infraestructuras. LA UNIÓ advierte, sin embargo, de que la ampliación debe ir acompañada de más presupuesto, para evitar que los nuevos damnificados tengan que repartirse los recursos previstos inicialmente.