La UNED de Castellón cierra esta tarde por las lluvias y aplaza la Jornada de Acogida

La UNED de Castellón permanecerá cerrada esta tarde como medida preventiva ante el episodio de lluvias intensas previsto en la provincia. La decisión se ha adoptado siguiendo los avisos del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat y de la Agencia Estatal de Meteorología, con el objetivo de evitar desplazamientos y garantizar la seguridad de la comunidad universitaria.

La Jornada de Acogida prevista para hoy queda cancelada, aunque el centro mantendrá su actividad de manera telemática para consultas y gestiones. La sesión se recuperará el lunes 5 de octubre a las 16:30 horas en la UNED de Onda y el martes 6 de octubre a las 10:30 horas en la sede de Vila-real. El alumnado podrá acudir indistintamente a cualquiera de las dos convocatorias.

Además, el lunes 5 de octubre, a las seis de la tarde, la nueva sede de la UNED en Onda acogerá las Jornadas Jaume I, organizadas con motivo del 750 aniversario. La actividad será gratuita y estará abierta a toda la comunidad universitaria. La UNED de Castellón ha agradecido la comprensión del alumnado y ha situado la seguridad como prioridad ante el episodio meteorológico.