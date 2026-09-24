La UJI reúne a expertos de todo el Estado para abordar la transformación económica y los nuevos retos del mundo rural

La Universitat Jaume I acoge desde este jueves el VI Congreso de la Red de Universidades de la Serranía Celtibérica (RUSC) y VI Workshop on Territory and Depopulation, un encuentro que reúne en Castellón a especialistas, personal investigador y profesionales para analizar la transformación económica del mundo rural y los nuevos retos de estos territorios.

Bajo el título "La transformación económica del mundo rural: repensar cómo vivir y trabajar en el medio rural", el congreso plantea un espacio de debate sobre los retos y oportunidades de las zonas rurales, con especial atención a los territorios más rezagados o left-behind places.

Durante la inauguración, la vicerrectora de Cultura, Compromiso Social e Igualdad de la UJI, Raquel Agost, ha señalado que el presente y el futuro de la vida y el trabajo en el medio rural "ya no puede continuar abordándose desde la perspectiva única del combate contra la despoblación".

Agost ha situado entre los retos la necesidad de conseguir que los territorios rurales sean espacios atractivos "para vivir, para trabajar, para emprender, para cuidar y, sobre todo, para innovar y para desarrollar proyectos de vida", manteniendo al mismo tiempo el equilibrio ambiental y la identidad social.

En el acto inaugural también han participado los directores de la Cátedra de Cohesión e Innovación Territorial de la Diputación de Castelló y la Universitat Jaume I, Vicente Budí y Juanjo Rubert, y la directora del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL), Luisa Alamá.

Vivienda, agricultura y políticas públicas

El programa del congreso aborda cuestiones relacionadas con la vivienda, la agricultura y las políticas públicas, entre otros ámbitos vinculados a la transformación económica de las zonas rurales.

La primera jornada ha comenzado con una sesión sobre territorio y despoblación, en la que han participado investigadores de la Universitat Politècnica de València, la Universitat de València y la Universidad de Alicante.

Posteriormente, Adrián Muelas Gil, subdirector general de Coordinación e Iniciativas contra la Despoblación, ha ofrecido una conferencia plenaria sobre las políticas públicas frente a la despoblación y la equidad territorial.

Por la tarde, el programa se centra en el desarrollo rural, la producción y la agricultura, con intervenciones sobre las denominaciones de origen del vino, la generación de supra-denominaciones de vino y las diferentes formas de despoblación en Asturias.

La jornada se completa con la presentación del proyecto Tejiendo Red - Alto Palancia.

El congreso continúa este viernes

El encuentro continuará este viernes 25 de septiembre con una sesión dedicada a la vivienda y la vida en el medio rural.

El programa incluye también una segunda conferencia plenaria a cargo de Maria Carme Jiménez Fernández, directora del Instituto Ramon Muntaner, y una mesa redonda final centrada en la articulación de las redes vinculadas a la despoblación y la colaboración entre universidades y entidades privadas.

La Serranía Celtibérica

La Red de Universidades de la Serranía Celtibérica (RUSC) fue creada en 2015 con el objetivo de contribuir, mediante la investigación aplicada y propuestas innovadoras de desarrollo local, al conocimiento y la dinamización de los territorios que integran esta interregión.

La Serranía Celtibérica se extiende por zonas montañosas de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja y la Comunitat Valenciana. Según los datos aportados por la organización, ocupa aproximadamente el 13 % del territorio español y concentra el 1 % de su población.

El congreso está organizado conjuntamente por la Cátedra de Cohesión e Innovación Territorial de la Diputación de Castellón y la UJI y el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local de la Universitat Jaume I, con la colaboración de la Fundación Caixa Castelló.