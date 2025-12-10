La UJI prueba en PortCastelló un nuevo robot autónomo para inspección y mantenimiento de infraestructuras marinas

El Centro de Investigación en Robótica y Tecnologías Subacuáticas (CIRTESU) de la Universitat Jaume I ha llevado a cabo en el Puerto de Castellón las primeras pruebas de su nuevo robot autónomo de superficie, un catamarán teleoperado diseñado para facilitar el despliegue y la recuperación de un robot submarino inalámbrico. Este sistema abrirá la puerta a futuras aplicaciones en tareas de inspección, mantenimiento y reparación de redes de piscifactorías e infraestructuras marinas. Las pruebas, realizadas con el apoyo de PortCastelló, han permitido verificar la potencia de los motores, la autonomía de las baterías y el correcto funcionamiento del sistema de navegación y control remoto.

Este desarrollo se enmarca en el proyecto CARMEN, financiado por la Agencia Estatal de Investigación y en el que participan también la Universitat de les Illes Balears y la Universitat de Girona. El objetivo es avanzar hacia el despliegue autónomo y cooperativo de un tándem robótico compuesto por un vehículo de superficie y un robot submarino. En el caso de la UJI, el trabajo se centra en mejorar la seguridad del personal y el bienestar animal en las operaciones relacionadas con piscifactorías, además de minimizar el impacto sobre el entorno marino mediante soluciones autónomas y teleoperadas.

Los ensayos en el Puerto de Castellón suponen un hito para el grupo de investigación IRSLab, integrado en CIRTESU, al demostrar la robustez de la plataforma y su idoneidad para las siguientes fases del proyecto, que incluirán el despliegue progresivamente automatizado del robot submarino desde el catamarán. La colaboración con la Autoridad Portuaria de Castellón ha sido clave para trasladar esta tecnología desde el laboratorio a un entorno realista y acercarla a su futura aplicación industrial.