La UJI participa por primera vez en la principal simulación internacional del Modelo de Naciones Unidas en Nueva York

La Universitat Jaume I (UJI) participa por primera vez en el National Model United Nations de Nueva York (NMUN·NY), la principal simulación universitaria del sistema de Naciones Unidas a nivel internacional. La delegación, integrada en el programa UJILab Innovación y coordinada por la Cátedra INCREA, representa a la UJI como la única universidad pública española presente en esta edición.

El equipo UJI Cedrimun, formado por los estudiantes Mónica Lozano, Attila Sándor, Alba Zhou, Ignacio Sanz, Aurora Altares, Albert Bretean, María Serantes y Carlos Romero, se encuentra en Nueva York acompañado por su faculty advisor, el profesor Alberto Arrufat Cárdava. Su misión: representar a la República de Vanuatu en sesiones de la Asamblea General y en el Comité de No Proliferación, abordando temas como el control nuclear, la libertad religiosa o los derechos de mujeres y niñas en posguerra.

Durante la competición, los estudiantes deben participar en debates y negociaciones formales e informales, íntegramente en inglés, y lograr que las posiciones de Vanuatu se reflejen en las resoluciones finales de los cuatro comités en los que participan. Para prepararse, trabajaron durante cuatro meses los Global Issues, derecho internacional público, relaciones internacionales, reglas de procedimiento de la ONU, redacción de resoluciones y legal writing, incluyendo reuniones con el embajador de Vanuatu en Ginebra y con la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ONU.

La directora de la Cátedra INCREA, Marisa Flor, destaca que esta experiencia fortalece la formación académica y las habilidades transversales de los estudiantes, como trabajo en equipo, gestión de recursos y capacidad de adaptación a entornos inciertos. Las team leaders del equipo, Albert Bretean y Mónica Lozano, valoran la experiencia como un inicio prometedor para futuros proyectos del grupo.

Además de la Cátedra INCREA, la participación de UJI Cedrimun cuenta con la colaboración de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, el Departamento de Derecho Público y el Área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la UJI.