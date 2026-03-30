Castellón presenta el cartel del Día del Autismo que se celebrará el 2 de abril en la Plaza Mayor, con el lema “Menos juicios, más apoyos”

Hoy se ha presentado el cartel anunciador del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que se celebrará el próximo jueves 2 de abril en la Plaza Mayor de Castellón, y que este año lleva por lema “Menos juicios, más apoyos”. El acto contará con la lectura de un manifiesto por parte de la alcaldesa, Begoña Carrasco, e incluirá también un lanzamiento de globos.

A la presentación del cartel han asistido la concejala de Bienestar Social, Clara Adsuara, junto con representantes de las tres asociaciones de autismo de Castellón: APNAC, TeaCast y El Cau.

Para Clara Adsuara, “este equipo de gobierno está muy sensibilizado con las personas con TEA (Trastorno del Espectro Autista) y colabora en todo aquello que puede beneficiar al colectivo”.

El consistorio municipal tiene muy presente la sensibilidad de las personas con TEA y, en determinados eventos, como la llegada del Cartero Real, la Cabalgata de Reyes o la feria de las pasadas fiestas de la Magdalena, ha habilitado espacios o actividades específicas para este colectivo, dentro del compromiso que ha adquirido el equipo de gobierno con dichas entidades.