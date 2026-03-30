El profesorado valenciano va a la huelga este martes en plena tensión con la Conselleria de Educación

Los sindicatos STEPV, CSIF, CCOO y UGT han ratificado la convocatoria de huelga educativa para este martes 31 de marzo en la Comunitat Valenciana, en un contexto marcado por el desacuerdo con la Conselleria de Educación sobre las condiciones laborales del profesorado.

Las organizaciones convocantes han explicado que la huelga busca reclamar mejoras salariales, una reducción de las ratios de alumnado, la eliminación de la burocracia y la sobrecarga de trabajo, así como el refuerzo de las plantillas docentes y la mejora de las infraestructuras educativas y de la enseñanza en valenciano.

En su comunicado, los sindicatos aseguran que, tras meses de contactos, “la única propuesta de la administración ha sido convocar una mesa sectorial el 16 de abril para empezar a tratar el calendario de negociación”, una medida que consideran insuficiente. En esta línea, añaden que “después de seis meses solicitando la negociación la Conselleria ha sido incapaz de presentar ni una sola propuesta”.

Especialmente crítico se ha mostrado el sindicato STEPV, que afirma que la propuesta de la administración supone “dilatar aún más el inicio de las negociaciones” y denuncia una “falta de voluntad de negociación, que es prácticamente nula”. Por ello, el sindicato confirma que “la huelga del 31 de marzo continúa en pie”.

Respecto al documento remitido por la Conselleria, los sindicatos consideran que “no tiene nada que ver con la plataforma reivindicativa propuesta” y critican que algunas medidas “intentan desviar la atención respecto a la falta de financiación por parte del Estado”. Asimismo, rechazan que las mejoras retributivas queden supeditadas a factores externos, calificando la propuesta como “vacía de contenido y pensada para limitar” los incrementos salariales.

Entre los puntos más cuestionados, también destacan que se plantee “un chantaje inaceptable: o ratios o salario”, en referencia a la vinculación entre la reducción de alumnos por aula y las mejoras retributivas. Además, alertan de que ciertas propuestas sobre absentismo “son una clara amenaza a los derechos del profesorado”.

Los sindicatos concluyen que la propuesta de la administración “es una burla” y sostienen que “el profesorado no se está movilizando masivamente para ser tratado con este desprecio”.

Por su parte, la Conselleria de Educación defiende en su decálogo la necesidad de abordar la negociación desde la “responsabilidad compartida” y subraya que las mejoras deberán ajustarse a “la estabilidad presupuestaria” y al contexto de infrafinanciación autonómica. Además, plantea que cualquier avance en ratios o plantillas deberá ser “sostenible” y acorde a la disponibilidad de recursos.

Dónde serán las movilizaciones

La jornada de huelga estará acompañada de distintas acciones convocadas a lo largo de la Comunitat Valenciana:

Piquetes informativos: a partir de las 8:00 horas en institutos y otras enseñanzas, y desde las 8:45 horas en Infantil, Primaria y Educación Especial.

Concentraciones comarcales (desde las 9:30 horas, salvo excepciones):

- Provincia de Alicante: Alcoy (10:00), Elda, Dénia, Benidorm, Orihuela, Torrevieja y Elche (10:30).

- Provincia de Valencia: Alzira, Gandia, Puerto de Sagunto, Xàtiva y Requena.

- Provincia de Castellón: Vinaròs, Benicarló, la Vall d’Uixó, Segorbe y Vila-real.

Concentraciones en las capitales (10:00 horas):

- Alicante: Dirección Territorial de Educación.

- Valencia: Conselleria de Educación.

- Castellón: Dirección Territorial de Educación.

Manifestaciones (12:00 horas):

- Alicante: IES Jorge Juan.

- Valencia: Plaza de San Agustín.

- Castellón: Plaza de las Aulas.

Los sindicatos han hecho un llamamiento a “vaciar los centros educativos y asistir masivamente” a las movilizaciones, en una jornada que consideran clave para presionar a la administración y forzar avances en la negociación. Mientras, la Conselleria mantiene su propuesta de iniciar el diálogo formal en abril como punto de partida para abordar el conflicto.