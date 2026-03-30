Castellón celebrará el 16 de mayo la tercera edición del 5K y 10K nocturno

Castellón se prepara para vivir una noche deportiva única el próximo 16 de mayo con la tercera edición del 5K y 10K nocturno, organizada por el Club de Atletismo Run Addiction. Este año, la prueba da un salto de calidad al convertirse en la primera carrera de 5 km homologada de la ciudad, consolidándose como una de las citas más atractivas del calendario deportivo local.

El recorrido, completamente urbano y llano, está diseñado para favorecer marcas rápidas, ofreciendo a corredores populares y atletas de alto nivel la oportunidad de mejorar sus tiempos en un entorno especial: el centro de Castellón iluminado en plena noche.

La competición incluye las distancias de 5K y 10K, ambas homologadas, y también contará con carreras infantiles, fomentando la participación familiar e inclusiva. Se esperan centenares de corredores de toda España, y habrá premios por categorías y clasificaciones generales.

El evento combina deporte y espectáculo, con animación y apoyo del público, convirtiéndose en una experiencia social y deportiva. Desde el C.A. Run Addiction destacan que la homologación del circuito es un reconocimiento al esfuerzo organizativo y una garantía de calidad para todos los participantes.

Las inscripciones ya están abiertas a través de los canales oficiales del evento. Tanto corredores experimentados como aficionados están invitados a disfrutar de una noche de ritmo, emoción y deporte en las calles de Castellón.