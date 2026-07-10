La UJI dispara su atractivo: roza el lleno y eleva las notas de corte en sus grados más demandados

La Universitat Jaume I ha cerrado la fase de preinscripción para el curso 2026-2027 con la adjudicación de 2.821 plazas de nuevo ingreso, lo que supone cubrir el 97,78% de las 2.885 plazas ofertadas en sus 39 grados y en el Programa Académico de Recorrido Sucesivo Internacional en Ingeniería Industrial (PARS-IA).

Entre las titulaciones con las notas de corte más elevadas vuelve a situarse Medicina, con un 13,021. Le siguen Biología y Bioquímica Molecular (11,939), el Doble Grado en Maestro/a en Educación Infantil y Primaria (11,934), Enfermería (11,652), el PARS-IA Internacional (11,306), International Business Economics (11,198), Matemática Computacional (11,030) y el Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho (11,000).

La universidad también destaca la buena acogida de los nuevos dobles grados y de las titulaciones internacionales. Entre las novedades de este curso, el Doble Grado en Comunicación Audiovisual y Humanidades, el Doble Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Comunicación Audiovisual y el PARS-IA han cubierto todas las plazas ofertadas.

En cuanto a la demanda, Medicina sigue siendo la titulación con mayor lista de espera, junto al resto de grados de la Facultad de Ciencias de la Salud. También registran una elevada demanda los grados de Maestro/a, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Bioquímica y Biología Molecular, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Informática, así como Administración y Dirección de Empresas, Derecho, Criminología y Seguridad y Marketing.

Desde la UJI valoran estos resultados como una muestra del interés que despierta su oferta académica y destacan que la alta cobertura de plazas y las listas de espera reflejan la confianza del futuro estudiantado y sus familias en la universidad.