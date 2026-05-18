SUCESOS | DROGAS

Tres detenidos, uno de ellos menor, en Almassora por llevar droga oculta en un vehículo

Los agentes intervinieron 198 gramos de hachís, 85 gramos de marihuana y 300 euros en efectivo.

EFE

Castellón |

Tres detenidos, uno de ellos menor, en Almassora por llevar droga oculta en un vehículo
Tres detenidos, uno de ellos menor, en Almassora por llevar droga oculta en un vehículo | GC

La Guardia Civil ha detenido en la localidad castellonense de Almassora a dos hombres y un menor de edad como presuntos autores de un delito contra la salud pública tras ser interceptados con droga oculta en el vehículo en el que viajaban.

La actuación tuvo lugar la tarde del pasado 11 de mayo durante un punto de verificación establecido dentro de los dispositivos de la Guardia Civil contra el tráfico de sustancias estupefacientes en la provincia de Castellón.

Según ha informado la Guardia Civil, los agentes dieron el alto a un vehículo e identificaron a sus ocupantes, momento en el que localizaron la droga que llevaban oculta. En total, intervinieron 198 gramos de hachís, 85 gramos de marihuana y 300 euros en efectivo.

Tras la intervención fueron detenidos el conductor y los dos acompañantes, en una actuación en la que participaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Almassora.

Las diligencias han sido remitidas al juzgado de instrucción de guardia y a la Fiscalía de Menores de Castellón.

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