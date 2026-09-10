Trasladan a La Fe a una mujer de 73 años herida en un incendio en Benicàssim

Una mujer de 73 años ha resultado herida en un incendio registrado este jueves en una vivienda de Benicàssim y ha sido trasladada a la unidad de quemados del Hospital La Fe de València, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El incendio se ha declarado en un séptimo piso de un edificio de la localidad. Según la primera información de los Bomberos de la Diputación de Castellón, el fuego podría haberse originado tras la deflagración de una botella de butano.

Hasta el lugar se han desplazado tres dotaciones de bomberos de los parques de Plana Alta y Baix Maestrat, además de una unidad de mando y otra de jefatura.

Los bomberos han extinguido el pequeño incendio provocado tras la deflagración y han revisado la vivienda, donde han realizado trabajos para sanear elementos que habían quedado inestables.

El servicio de Bomberos ya ha finalizado.