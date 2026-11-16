Transportes licita por más de 600.000 euros la renovación de la señalización de 121 kilómetros de carreteras en Castellón

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado un contrato de obras por valor de 604.819 euros, IVA incluido, para renovar la señalización y los elementos de seguridad de cuatro carreteras nacionales de la provincia de Castellón. La intervención abarcará un total de 121,11 kilómetros de las vías N-340, N-232, N-232A y N-238, todas ellas de calzada única.

Los trabajos contemplan la sustitución de la cartelería existente por nuevos materiales retrorreflectantes, con el objetivo de mejorar su visibilidad. También se actuará sobre distintos elementos de balizamiento y los sistemas de contención de las carreteras incluidas en el contrato.

Entre las intervenciones previstas figura la rehabilitación de los lechos de frenado, la reposición de los elementos de balizamiento invernal y la renovación de los sistemas de contención. Asimismo, se sustituirán aquellos elementos afectados por obras de rehabilitación para adaptarlos a la normativa vigente.

El anuncio de licitación se ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en el Boletín Oficial del Estado. La actuación forma parte de las intervenciones previstas por el Ministerio para mejorar la señalización y las condiciones de seguridad en la Red de Carreteras del Estado en la provincia de Castellón.